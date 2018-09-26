Bingöl Sancak  beldesine bağlı Sütgölü köyünde 3 gün önce yaklaşık 5 dönümlük alanda  henüz belirlemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle  söndürüldü. Buna rağmen söz konusu alanda çıkan dumanlar çevredekileri tedirgin  etti.Sürekli dumanların çıktığı alandaki toprak yüzeyinde kırmızı renkte ve  yaklaşık 10 santim kalınlığında kül oluştuğu gözlendi. Sütgölü Muhtarı Ahmet Adkovayçin, gazetecilere yaptığı açıklamada,  alanda 3 gün önce yangın çıktığını, söz konusu yangının itfaiye ekiplerince  söndürüldüğünü ancak hala topraktan dumanlar yükseldiğini söyledi.

 Yetkililerin durumu incelemesini isteyen Adkovayçin, "Bölgede yanma  işlemi devam ederek yayıldı. Bingöl ve Sancak belediyeleri ile İl Özel İdaresine  bağlı ekiplerin suyla müdahale etmelerine rağmen toprak yangını sönmedi, devam  etti.  3 gündür yangın devam ediyor. Yanan topraktan kıvılcımlar çıkıyor,  kıpkırmızı oluyor. Bizim köylüler olarak yapacağımız bir şey yok." diye konuştu.

Adkovayçin, dumanların çıktığı alanın yakınında yıllar önce kömür  ocağı olduğunu ve kapandığını anımsattı.Mahalle sakinlerinden Hasan Çimenta da evinin yangın bölgesine yakın  olmasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi. Geceleri korkudan rahat  uyuyamadığını anlatan Çimenta, "Duman çıkan alan geceleri kıpkırmızı oluyor.  Korkular içerisinde yatıyoruz." dedi. Köyde yaşayan 80 yaşındaki İsmail Tütüncü ise daha önce böyle bir  olayla karşılaşmadığını ifade etti.