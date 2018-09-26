Salı günü sabah Bahçekahve semtinde oturan dedesi  Kadir Ezgi'nin evinden "okula gidiyorum" diyerek ayrılan Pınar Ezgi'den (15) bir  daha haber alınamadı.

Durumun bildirildiği polis ve jandarma ekipleri, özel bir lisede  öğrenim gören Pınar Ezgi'nin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Baba Selim Ezgi, yaptığı açıklamada, evleri ilçe merkezinden uzak  olduğu için kızının pazartesi günü dedesinde kaldığını, sabah da okula gittiğini  belirterek, "Okula gidiyorum diye evden çıkmış. Ben dün saat 15.00'te okuldan  almak için okuduğu liseye gittim. Kızımın okula hiç gelmediğini öğrendim." dedi.

Durumu Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdiğini ifade eden baba  Ezgi, kızını görenlerin kendilerine veya güvenlik güçlerine haber vermelerini  istedi.