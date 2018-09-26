Denizli’de meydana gelen deprem AFAD tarafından 3.4 büyüklüğünde ölçülürken, Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre depremin büyüklüğü 3.2 oldu. Deprem Denizli halkını korkuttu.
Denizli’de korkutan deprem!
26.09.2018 - 19:04 | Son Güncelleme: 26.09.2018 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan ölçümlere göre merkez üssü Denizli Develi’de olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.
Etiketler : denizli,deprem,son dakika deprem,
582045 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/582045.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER