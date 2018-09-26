Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de meydana gelen deprem AFAD tarafından 3.4 büyüklüğünde ölçülürken, Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre depremin büyüklüğü 3.2 oldu. Deprem Denizli halkını korkuttu.