Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 20.30 sıralarında Sarıyer Kazım Karabekirpaşa Mahallesi Kavaklıdere Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sokak üzerinde bulunan asfalt zeminin yumuşaması sonucu yolda çökme meydana geldi. Çökme ile birlikte kayan toprak 2 katlı evin 43 yıllık duvarının yıkılmasına neden oldu. Olay anında bahçede kimsenin olmaması muhtemel can kaybının ve yaralanmayı önledi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

“Ben evden çıktım 5 dakika sonra burası yıkıldı”

Bahçe duvarı yıkılmadan yaklaşık 5 dakika önce evinden çıkan Muhammet Küçükbirinci, yıkılan duvarın altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu. Evden çıktığını ve duvarın yıkılışını anlatan Muhammet Küçükbirinci, “Ben evden çıktım 5 dakika sonra burası yıkıldı. Benim üzerime de yıkılabilirdi. 5 dakika geç çıksaydım evden ben altında kalırdım. Ben değil bir çocuk da olabilirdi. Başımıza başka şeyler de gelebilirdi. Çok şükür “ dedi.

“43 yıl önce kendi imkanlarımızla yaptık”

Yağış nedeniyle duvarın çöktüğünü belirten ev sahibi Erol Koçak, "Büyük bir gürültüyle çöktü. O esnada evdeydik. Gürültü sonrası hemen dışarı çıktık. 1975 yılında kendi imkanlarımızla yaptık bu yolu. O zamanlar yol yoktu. Şimdi minibüs yolu oldu. Çöktükçe yama yaptılar. Olacağı buydu. Duvarı sağlama alman gerekiyor ki buradan minibüs ve otobüs geçiyor. Önlemini almadılar. Bizim kendi yaptığımız duvardan ne olacak. Biz yaptığımız da yol yoktu. Evde herhangi bir zarar yok. Allah’tan evin içerisindeydik, dışarıda değildik” diye konuştu.

Öte yandan İGDAŞ ekipleri çökme nedeniyle oluşabilecek doğalgaz sıkıntısını önlemek için sokağa şeridi çekerek güvenlik önlemi aldığı görüldü.