Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriyeli Halime Cuma, Millî Eğitim Bakanlığı'nın girişimiyle okula başladı. Aileye ulaşan yetkililer küçük Halime'yi Şeyh Şamil İlkokulu birinci sınıfa yazdırdı. Sınıf arkadaşlarıyla tanışan Halime'nin bütün okul ihtiyaçlarını Arnavutköy Belediyesi üstlendi. Yeni kitaplara kavuşan Halime, “Okula başlamaktan ve kitaplara daha yakın olmaktan dolayı mutluyum" dedi. 1 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden göç ederek İstanbul'a geldiklerini belirten 35 yaşındaki baba Abdülrezzak Cuma, evin geçimini atık kağıt toplayarak sağladığını belirtti. Abdülrezzak Cuma, “Halime, okula kaydolduğu için çok mutluyum. İnşallah diğerini de okula kaydettireceğim" dedi.