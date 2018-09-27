Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Hayat Tabloları, 2015-2017” istatistiklerini açıkladı. İşte o veriler:

Türkiye’de doğuşta beklenen hayat süresi ortalama 78 yıl oldu. Bu süre, erkeklerde 75,3, kadınlarda 80,8 olarak hesaplandı. Böylelikle kadınların erkeklerden 5,5 yıl daha fazla uzun yaşadığı ortaya çıktı.

En uzun yaşayanların ili ise Tunceli oldu. Tunceli’de bir insan ömrü ortalama 80,7 yıl. Bu ili 80,3 yıl ile Muğla ve 80 yıl ile Trabzon takip etti.

Beklenen hayat süresi en düşük il ise 76,1 yıl ile Kilis oldu. Bunu 76,8 yıl ile Ağrı ve Kütahya, 76,9 yıl ile de Ardahan ve Gaziantep izledi.

Erkeklerde doğuşta beklenen ömür süresi en yüksek il 77,6 yıl ile Muğla olarak belirlendi. Bu şehri 77,4 yıl ile Tunceli ve 77,3 yıl ile Adıyaman takip etti. Erkeklerde beklenen hayat süresi en düşük il 72,9 yıl ile Kilis.

Tunceli’deki kadınların ülke geneline nazaran daha uzun yaşadığı belirlendi. Buradaki kadınların ortalama 84,2 yıl ömür sürdükleri, onları 79,1 ile Kütahyalı hemcinslerinin takip ettiği görüldü.

En fazla nüfusun bulunduğu İstanbul’da, ömür ortalaması 78,7. Bu değer erkeklerde 75,8 yıl iken, kadınlarda 81,5 yıl oldu.

Ankara da 79,4 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer alırken, bu değerin, erkeklerde 76,7 yıl iken, kadınlarda 81,9 yıl olduğu tespit edildi.