Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın girişimleriyle 20 yıl aradan sonra tahliye edilerek, Türkiye'nin en büyük açık tarım ceza infaz kurumu hâline getirilen Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu Akkapı Tarım Tesislerinde hasat edilen ürünler, çeşitli illerdeki ceza infaz kurumlarına gönderiliyor. Tesiste büyük ve küçükbaş hayvancılığı, lisanslı sera üretimi, örtü altı tarım, fidan ve çiçek yetiştiriciliği yapılması için de çalışmalar sürüyor. Buğday, kavun, karpuz ve soğanda hasat geçtiğimiz aylarda yapılırken, hükümlüler, Ziraat Mühendisi Mualla Altunsaral koordinesinde 105 dönüm alana ekilen yer fıstığı ile 65 dönüm alanda da mandalina hasadına başladı. Hasat edilen mandalinanın bir kısmı, çeşitli illerdeki ceza infaz kurumlarına gönderilirken, bir kısmı da Adana Adliyesi’nde satışa sunuldu. Adliye önüne koyulan tezgâhta 3 kilosu 4 liradan satılan mandalina, hem hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile yargı çalışanlarından hem de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. ‘Çukurova’nın çiftçi hükümlüleri’ diye adlandırılan ve tarım açık ceza infaz kurumunda bir yandan organik yerli üretim yaparak meslek öğrenen bir yandan da cezalarını çeken hükümlülerin ürettiği kilolarca mandalina, kısa sürede tükendi. İHA