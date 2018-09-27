Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da annesiyle birlikte yaşayan Kader Çeçem (19) 1.5 yıl önce Türkiye'de sadece 1 kişide görülen akciğer hastalığı "Siloptizi"ye yakalandı. 19 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Kader'in yaşama ümidi ise bulunacak uygun beyaz kana (akyuvarlar) bağlı.

"ABLA ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Ablası Sibel Hasırcı "Kardeşim yoğun bakıma giderken 'Abla benim sesimi duyur, ben ölmek istemiyorum' dedi. O sözleri kulağımdan gitmiyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Gücümüz artık yetmiyor, yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.



BEYAZ KAN NEDİR?



Lökositler ve akyuvarlar olarak da bilinen beyaz kan hücreleri (WBC'ler), bağışıklık sisteminizin çok önemli bir parçasıdırlar ve vücuttaki mikropları yok ederek, enfeksiyonlarla savaşmanıza yardımcı olurlar. Bu hücreler kemik iliğinde üretilip, vücudun her tarafında dolaşırlar.