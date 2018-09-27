Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Sıcaklığın 3 ila 5 derece artması beklenen bölgede, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu ilçelerinde hafif sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden (50-80 km/sa) esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21

İzmir: Az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33