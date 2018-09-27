Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan şüpheli Ece Koç, etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak için savcılığa başvurdu. ''İtiraf'' içeren beyanlarda bulunan şüpheli Koç’un ifadesinin ardından savcılık, Koç'un tahliyesini talep etti. Talebi değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Koç'un tahliyesine karar verdi.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan şüpheli Ayça Pars da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmişti.

Soruşturma kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167 şüpheli tutuklanırken, 13'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 14'ü serbest bırakılmıştı.