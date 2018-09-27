Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile 2015 yılında yaklaşık 1 milyon 100 liraya onarılan Mudanya Mütareke Evi Müzesi, restorasyonun üzerinden üç yıl geçmeden dökülmeye başladı. Restorasyondan üç yıl sonra binanın dış cephesinde gözle görülür tahribat oluştu. Binanın dış korumasında ve ahşap bölümlerde bozulmalar yaşanırken, duvarlarında çatlaklar ve çevresindeki korkuluklarda yer yer paslanmalar da boya üzerine çıktı. Restorasyondan bir yıl sonra binada oluşan olumsuzluklar karşısında Büyükşehir Belediyesi, müteahhit firmaya garanti kapsamında onarım yaptırtmıştı.



Firma, garanti süresinin dolmasına az bir zaman kala binadaki tahribatı onarmıştı. Çevredeki esnaflar bu durumdan duydukları rahatsızlıklarını dile getirerek, “Ziyarete gelen turistlerin gördükleri durumu soruyor. Bizler cevap vermekte zorlanıyoruz, dileriz en kısa zamanda Mütareke Evi Müzesi sağlam ve dayanıklı malzemelerle onarılıp hizmete alınır” dedi.