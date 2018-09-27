Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Çavuş, 4 Ekim'e kadar borcu ödeyemezse hapse girecek. Manavgat'ta oturan Deniz Çavuş, 2015- 2016 eğitim- öğretim yılında o dönem lise son sınıfta okuyacak kızı N.K.'yi, hem dershane masrafından kurtulmak hem de o yıl temel lise uygulamasıyla eğitim ücretinin bir kısmının devlet tarafından karşılanmasından faydalanmak amacıyla özel bir okula kaydettirdi. Bir süre sonra, hediyelik eşya dükkanı bulunan Deniz Çavuş'un işleri bozuldu, iş yerinin bulunduğu çarşı da kaçak olduğu gerekçesiyle belediye tarafından yıkıldı.



TAAHHÜT İMZALADI

İş yerini başka bir yere taşıyan Deniz Çavuş'un işleri düzelmedi ve başta vergi dairesi olmak üzere piyasaya borçlarını ödeyemedi. Kendi borçları ve bir kefalet nedeniyle çıkan borç sonrası evi, otomobili haczedilerek satılan Çavuş, kızını yazdırdığı özel okula olan yaklaşık 7 bin liralık borcunu da ödeyemedi ve icraya verildi. Deniz Çavuş'un kızı N.K. ise girdiği sınavda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü kazandı. Baba ve kızı, üniversiteye kayıt için gereken diplomayı almak için borçlu oldukları okula gittiklerinde, yetkililer borç ödenmezse veya ödeme taahhüdünde bulunulmazsa diplomayı vermeyeceklerini söyledi. Deniz Çavuş, bunun üzerine icra dairesine giderek taahhüt imzaladı ve diplomayı okuldan alarak, devletin verdiği öğrenim ve katkı kredisiyle kızının üniversiteye kaydını yaptırdı.



HAPİS CEZASI VERİLDİ



Kızı bu yıl 3'üncü sınıfta olan Deniz Çavuş, aradan geçen sürede iş bulamadı ve eski eşinin desteğiyle ayakta durmaya çalıştı. Borçları ve hacizler nedeniyle rahatsızlanan Çavuş, göğsünde çıkan kitle nedeniyle psikolojik olarak da zor günler geçirmeye başladı. Kızının okuluna olan borcu ödeme taahhüdüne uymadığı gerekçesiyle Manavgat İcra Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 90 günlük tazyik hapsi kararı verilen Deniz Çavuş, geçen pazartesi gittiği Manavgat Devlet Hastanesi'nde muayenesinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye götürüldü ve mahkeme kararı tebliğ edildi.



'TAAHHÜT VERMEK ZORUNDA KALDIM'



Yaşadığı duruma isyan etme noktasına geldiğini belirten Çavuş, kızı için 3 ay değil gerekirse 10 yıl hapiste yatabileceğini söyledi. Deniz Çavuş, şöyle dedi:

"Kızım üniversite sınavlarını kazandı. Özel bir okuldaydı, okula kayıt ettirmek için diplomasını almak zorundaydım. Okula borcum olduğundan dolayı gittim, kızın diplomasını vermediler. Bana, 'Ya avukata taahhüt imzalarsın ya da borcunu ödersin, o diplomayı o şekilde sana veririz' dediler. Önce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim, durumu izah ettim, sonra BİMER'e yazı yazdım, 'Kızımın diplomasını vermiyorlar' diye. Avukata taahhüt imzaladıktan sonra geldim savcılığa 'Bana zorla taahhüt imzalattılar, kızımın diplomasını vermiyorlar, kızımın hayatı söz konusu' dedim. Zorunlu olarak avukata taahhüt vermek zorunda kaldım. Ama ben bu taahhüdü yerine getiremedim. Şimdi hakkımda 3 ay hapis cezası çıktı. Bu hapis cezasına razıyım. Zaten param olsaydı, borcumu ödemiştim."



'EVİM, ARABAM HER ŞEYİM GİTTİ'



Özel okula olan toplam borcunun avukatlık ücretiyle birlikte yaklaşık 7 bin lira olduğunu belirten Çavuş, "İşlerim çok iyiydi fakat bir kefillikten dolayı bütün evim, arabam, her şeyim gitti. Şu anda işsiz durumdayım. Zaten ben borçtan kaçmıyorum. 'Ödemem' de demiyorum ama ödeyecek durumum yok şu anda" diye konuştu.



BORCU ÖDEMEZSE 4 EKİM'DE HAPSE GİRECEK



Hastalığı nedeniyle belinde tıbbi bir cihazla dolaşan Deniz Çavuş'un, borcunu ödeyecek parayı bulamazsa 4 Ekim Perşembe günü Denizli'de bulunan Bozkurt Açık Cezaevi'ne hapis cezasını çekmek için teslim olması gerekiyor.