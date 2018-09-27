Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın akşam saatlerinde Araç ilçesine bağlı Köklüdere köyünde meydana geldi. Bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, bitişikteki ahşap ve kerpiç evlere sıçradı. Köylülerin müdahalesine rağmen kısa sürede mahalledeki evler yangın topuna dönüştü. İhbar üzerine Araç Belediyesi ile ilçe Orman itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin müdüheleleri sonrası köydeki yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınırken, 9 ev ile 1 ağır tamamen kül oldu. Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.

Kaymakamdan açıklama

Araç ilçe Kaymakamı Mustafa Görmüş yaptığı açıklamada, yangının henüz belirlenemeyen bir evden başladığını, çıkış sebebinin yapılacak incelemeler sonrası belli olacağını belirterek, "Akşam saatlerinde başlayan yangın sonrası 9 ev ve 1 ahır yandı. Yangın tamamen kontrol altına alındı" dedi.