Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, belediyenin Bakırköy Ek Hizmet binasında bulunan Ulaşım Yönetim Merkezi'nin tanıtım toplantısında, yanlış parklanmaların İstanbul'un trafiğinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirterek, "İstanbul'da, İçişleri Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde, yanlış parklanmalarla mücadele, biz şu anda Emniyet Genel Müdürlüğü trafik polislerince organize edilen, yanlış parklanmalardaki araçların çekici aracılığıyla kaldırılması işlemini de bu merkezden takip edilebilecek bir sistemle, İBB Zabıta ekiplerince de ortak bir çalışmayla bu şekliyle, yanlış parklanmalardan kaynaklı trafik sıkışıklığına da müdahaleyle ilgili bir çalışmamız var. Görüşmelerimizi yaptık. Büyük bir ihtimal, şu anda o görüşmeler çerçevesinde, yanlış parklanmaların çekilmesi konusunda da İBB olarak hızlı, aktif, o problemi çözücü adımlar atılmış olacak. Önemli bir rahatlama olacak" dedi.

ÇALIŞMALAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÖNEMİNDE BAŞLADI

UYM'nin kuruluşunun 1997 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başladığını bahseden Uysal, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 1997 yılında İstanbul'da ilk defa Taksim ve çevresi, İstiklal Caddesi bölgesinde 6 kamerayla kurulmuş olan ve merkezden oradaki 'hareketliliği, trafiği takip edelim' diye kurulmuş olan bir sistem, bugün toplamda bin 300'ün üzerinde kamerayla takip edilen, İstanbul trafiğinde yaklaşık 3,5 milyon araç trafiği, aynı zamanda toplu ulaşım araçlarının trafiği ve yaya trafiğini anlık takip edilebilen bir sisteme dönüşmüş vaziyette. Otobüslerin yolcu sayısı, yoğunluğu, duraklardaki fazla yolcu oluşu ve az sayıdaki seferlerin artırılarak o yolcunun gitmesi gereken yere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ve trafiğe önemli rahatlama getirecek. İnşallah bu yönetim merkezinden yapılan çalışmalarla İstanbul'da trafik daha rahatlayacak. İstanbul'da trafik problemleri daha çabuk çözüm bulacak. Sadece İstanbul'da değil Türkiye'de de burada yapılan çalışmalar örnek alınarak, birçok problemin çözümleri bulunacak" dedi. UBER-taksici tartışmalarına değinen Uysal, iTaksi modelinin güvenilir bir model olduğunu söyledi

ŞOFÖRLER VE YOLCULAR KAYIT ALTINDA

Otobüslerde ve minibüslerde kamera sistemi olduğunu belirten Uysal, "Gerek minibüslerin içerisindeki yolcuların hareketlerinin, tavırlarının takibi, aynı zamanda şoförlerin takibi... Sadece sözleri, davranışları değil aynı zamanda sağlıklı olup olmadıklarını da takibi yapılabilen bir sistem. Herhangi bir tartışma olduğu zaman da direkt kamera sistemi üzerinden de eğer yolculunun şikayeti varsa onu incelemek, şoförün yolcudan bir şikayeti varsa onları kayıtlar üzerinden takip etme imkanı ortaya çıkmış oluyor" dedi.

5 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Okul servislerinin kamu hizmeti olduğunun altını çizen Uysal, "O aracın hangi özelliklere sahip olduğu, şoförün kim olduğu, UKOME tarafından belirlenmiş servis ücretini sistem üzerinden hesaplayabilme imkanı tanıyan bir yazılım ve velilerin takip edebileceği bir sistem. tuhim.ibb.gov.tr adresine giren herkes, öğrencisinin hangi servise götürmek istiyorsa o şoför kimliğine, ayrıca bulunduğu noktadan,yani ne kadar servis ücreti ödediğini öğrendiği bir sistem. 1 Eylül'den itibaren 5 milyon ziyaretçi girmiş. Tahmin ediyorum ki, İstanbul'daki tüm öğrenci velileri girmiş. 3 milyon 200 öğrencimiz varsa, 5 milyon ziyaretçi girmiş" diye konuştu.

İBB YOL GÖSTEREN TÜM TÜRKİYE'DE KULLANILACAK

Mevlüt Uysal, Marmara bölgesindeki 11 şehirde anlık trafik akışının izlenebildiği "İBB Yol Gösteren" adlı navigasyon uygulamasının, yakında tüm Türkiye'de kullanılacağını da sözlerine ekledi.