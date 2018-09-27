Olay, Tepecik mevkii Çatalca yolu üzerinde meydana geldi. Metal hurda işlerinin yapıldığı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada biri yabancı uyruklu 2 işçi yaralandı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Beylikdüzü ve Kanuni Sultan Süleyman Hastanelerine kaldırıldı. Olay yerine gelen çok sayıda polis iş yerinde inceleme yapıyor.
Büyükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı
27.09.2018 - 16:43 | Son Güncelleme: 27.09.2018 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükçekmece'de metal hurda işlemlerinin yapıldığı bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi yaralandı.
Etiketler : büyükçekmece,patlama,
582189 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/582189.aspx
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