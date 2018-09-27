Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesinde yer alan açıklamada, fırtınanın İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de pazar günü saatte 100-120 kilometre hıza ulaşmasının ve meydana gelecek yağışların metrekareye 75 kilogram ve üzerinde şiddetli yağış görülmesinin tahmin edildiği vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, pazar günü Türkiye'nin batı sahilini etkileme ihtimali bulunan fırtınayla ilgili tüm birimlerin alarma geçtiği bildirildi.

"OLASILIK GİDEREK ARTIYOR"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Çukur, yaptığı açıklamada, iklimdeki değişiklikler nedeniyle sıcak kuşağın alanının genişlediğine işaret ederek, bu nedenle Ekvator çevresinde olmasına alışılan bu tür fırtınanın daha geniş salınımda görülmeye başladığını vurguladı.

Tropik fırtınanın oluştuğu alçak basıncın merkezinde yıkıcı etkilere neden olabileceğini belirten Çukur, "Bu, Ege'ye sokulursa bizi etkiler. İzmir, Muğla, Aydın... Özellikle Ege'nin güneybatısı etkilenir. Şiddetli yağışlar ve rüzgarlar görülebilir. Bu hafta sonu için tropikal fırtına bir olasılık. Dünyadaki sıcaklık arttığı sürece bu fırtınaların önümüzdeki dönemde Türkiye'de de görülme olasılığı giderek artar" diye konuştu.

Tropik fırtınada şiddetli yağış ve rüzgarın görüldüğünü hatırlatan Çukur, bu nedenle su baskınlarının olaşabileceğini anlattı.

Uzun dönemde iklim değişikliğini tektikleyen şeylerden uzak durulması gerektiğine değinen Çukur, "Karbon salınımı dünyanın ısısını artırmaktadır. Karbon salınımının önüne geçmek için fosil yakıt tüketimi azaltılmalı, yenilenebilir enerji tercih edilmelidir." dedi.

BELEDİYELER HAREKETE GEÇTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce pazar günü Türkiye'nin batı sahilini etkileme ihtimali bulunan fırtına ile ilgili tüm birimlerle harekete geçildi.

İZSU, İtfaiye, Fen İşleri, İZBETON ve Park Bahçeler birimleri; fırtına ve şiddetli yağışa karşı can ve mal güvenliğinin korunması için personelini makine, ekipman ve araç ile 24 saat görev yapmaya hazır hale getirdi. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri; çatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, ulaşımı etkileyecek tel kopması gibi olası risklere karşı merdivenli araçlar, ayırıcı- kesici aletler, motopomp, dalgıç pompa gibi ekipmanla 30 ilçede, 50 grup ve 1000'in üzerinde personelle çalışacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek bilgiler doğrultusunda yağışın etkili olacağı bölgelere uzun mesafe su basan yüksek debili pompalar yerleştirilecek. Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca da kasırga ihtimaline karşı tüm personelin teyakkuz halinde olması istendi. Cumartesi gecesinden başlamak üzere pazartesi sabahına kadar nöbetçi ekiplerin görev yapacağı belirtilirken bomlu, damperli ve vinçli kamyonlarla TIR, loder, beko loder ve ekskavatör gibi araçların da hazır bulundurulacağı kaydedildi. Pazar günü ise araç ve personel sayısına takviye yapılacağı duyuruldu.

TROPİK FIRTINA NEDİR?

Tropikal bir depresyonla başlayan fırtına daha düzenli hale gelir ve rüzgar hızları 39 mil / saatten daha fazla olursa, siklon tropik bir fırtına olarak adlandırılır. Tropik siklonun başlangıç aşamasında, yani tropikal depresyonda fırtına Katrina gibi bir isim almaz.Bu başlangıç aşamasında, Tropikal Depresyon 05 ya da bununla da pek de ilginç olmayan bir şey olarak bilinir. Ancak, bu Tropik Depresyon 05'in 39 mil / saatten fazla rüzgar hızı kazanmasıyla resmi olarak tropik bir fırtına olur. Şimdi, Ulusal Kasırga Merkezi önemli bir olay haline geldiği için bir isim veriyor. Aynı tropik fırtınanın bir kasırgaya dönüşmesinden sonra bile, Katrina ya da Bobby gibi ona verilen isim hala kullanılmaktadır.