Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Suriyeli aile fertleri ile komşuları arasında çıkan tartışma sonrası silahların da kullanıldığı kavgada Mahmut Dağ yaralandı. Dağ, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen Dağ, hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "27.09.2018 Perşembe günü akşam saatlerinde ilimiz Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesinde mahalleli gençler arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan ve ailelerin de karışması ile büyüyen kavga neticesinde; bir şahsın tabancayla ateş etmesi sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız devlet hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Bahse konu olayla ilgili 5’i erkek, 3’ü kadın olmak üzere 8 şahıs olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi başta olmak üzere il genelinde her türlü güvenlik önlemleri alınmış ve gerekli adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Şanlıurfalı kardeşlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük bir sükûnet ve sağduyuyla hareket edeceklerine inanıyor, vatandaşlarımızın olası tahrik ve provokasyonlara prim vermemelerini ve özellikle sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışılan yanlış ve asılsız haberlere itibar etmemelerini diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Polis olay yerinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

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