Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizi İzmir üzerinden vurması beklenen 'tropik fırtına'nın saatte 145 kilometre hıza ulaşabileceğinden bahsedilirken, ABD'li meteoroloji uzmanları da kasırganın muhtemel rotasını çizdi. İngiliz basını da mini kasırgayı manşet yaparak fırtınanın saatte 160 kilometreyi bulabileceğini yazdı. Yabancı basında fırtınanın adı 'Medicane' ve 'Zorba'...

Öte yandan beraberinde aşırı sağanak yağışları da getirmesi öngörülen fırtına için İzmir başta olmak üzere Ege Denizi'ne kıyısı olan şehirlerimiz alarm durumuna geçti.

Meteoroloji uzmanlarına göre; Türkiye'nin ilk kasırgası olabileceği ihtimali üzerinde durulan 'tropik fırtına'nın ülkemizi İzmir üzerinden etkileme olasılığı yüzde 80'e çıktı. ABD'li meteoroloji uzmanları şiddetli fırtına için yol haritasını belirledi. Ülkemize 29 Eylül Cumartesi gecesi giriş yapması, 30 Eylül Pazar günü ise Ege kıyılarını, Marmara'nın batısı ile Batı Akdeniz'i etkisi altına alması bekleniyor. Şiddetli fırtına ile birlikte aşırı yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

SON DURUM GÖRÜNTÜLENDİ

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ROTA DA BELLİ OLDU

Öte yandan ABD'nin önemli meteoroloji kurumlarından olan 'Accuweather'da 'Tropik Fırtına' için rota tahmininde bulundu. Rüzgar hızının saatte 130-145 kiometrelere çıkabileceğini öngören meteoroloji uzmanları, ortalama hızın 100 kilometreye sabitlenebileceği yorumunda bulundu.

FIRTINA İNGİLİZ BASININDA

Ege Denizi'nde beklenen kasırga, İngiliz basınında da haber oldu. Gazeteler, kasırganın Yunanistan ve Türkiye'nin ünlü plajlarını bu hafta sonu vurabileceğini yazıyor.

'Zorba' ve 'Medicane' adı verilen kasırganın 160 kilometrelik fırtınaya yol açabileceğini belirten Daily Mirror, sel baskını tehlikesine dikkat çekti.BBC hava durumu sunucusu Ben Rich, bulutlar ile gök gürültülü şiddetli fırtınanın Akdeniz'in ortasını çoktan geçtiğini duyurdu.Columbia Üniversitesi'nden Sarah Fecht ise, "Akdeniz kasırgaları (Medicane) tropik fırtınalarla pek çok ortak özelliğe sahip. Güçlü rüzgarlar bir merkezin ortasında dönüyor ve şiddetli yağmur görülüyor" dedi.

METEOROLOJİ'DEN TROPİK FIRTINA UYARISI!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesinde yer alan açıklamada, Orta Akdeniz'de bugün oluşması beklenen tropik fırtınanın doğuya doğru hareket etmesinin beklendiği kaydedildi.

Mevcut verilere göre yapılan değerlendirmede, fırtınanın İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de pazar günü saatte 100-120 kilometre hıza ulaşmasının ve meydana gelecek yağışların metrekareye 75 kilogram ve üzerinde şiddetli yağış görülmesinin tahmin edildiği vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, pazar günü Türkiye'nin batı sahilini etkileme ihtimali bulunan fırtınayla ilgili tüm birimlerin alarma geçtiği bildirildi.

Açıklamada, tüm birimlerinin, fırtına ve şiddetli yağışa karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için makine, ekipman, araç ve personeli ile 24 saat görev yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

'OLASILIK GİDEREK ARTIYOR'

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Çukur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklimdeki değişiklikler nedeniyle sıcak kuşağın alanının genişlediğine işaret ederek, bu nedenle Ekvator çevresinde olmasına alışılan bu tür fırtınanın daha geniş salınımda görülmeye başladığını vurguladı.

Tropik fırtınanın oluştuğu alçak basıncın merkezinde yıkıcı etkiler oluşturabildiğini belirten Çukur, "Bu, Ege'ye sokulursa bizi etkiler. İzmir, Muğla, Aydın... Özellikle Ege'nin güneybatısı etkilenir. Şiddetli yağışlar ve rüzgarlar görülebilir. Bu hafta sonu için tropikal fırtına bir olasılık. Dünyadaki sıcaklık arttığı sürece bu fırtınaların önümüzdeki dönemde Türkiye'de de görülme olasılığı giderek artar." diye konuştu.

Tropik fırtınada şiddetli yağış ve rüzgarın görüldüğünü hatırlatan Çukur, bu nedenle su baskınlarının olaşabileceğini anlattı.

Uzun dönemde iklim değişikliğini tektikleyen şeylerden uzak durulması gerektiğine değinen Çukur, "Karbon salınımı dünyanın ısısını artırmaktadır. Karbon salınımının önüne geçmek için fosil yakıt tüketimi azaltılmalı, yenilenebilir enerji tercih edilmelidir." dedi. (Milliyet-