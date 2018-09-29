Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihindeki ilk kasırgaya hazırlanan Türkiye'de alarm! Yunanistan’ı vuran Zorbas Kasırgası'nın bugünden itibaren batı kesimlerimizde etkisini göstermesi bekleniyor. Özelikle pazar günü afet boyunda büyük hasarlar verebilecek kapasitede olan 'Zorbas'a karşı Aydın ve İzmir'de kriz masaları oluşturuldu. Denize açılmama kararı alan balıkçılar da ekmek teknelerini ek halatlarla limanlara ve barınaklara bağladı. İzmir’de 29-30 Eylül’de oynanacak tüm amatör futbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü; tropik fırtınayla beraber sağanak, sel, su baskını, yıldırım ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. Açıklamaya göre riskli şehirler şunlar: İzmir, Balıkesir, Muğla, Aydın, Manisa, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin güneyi...



AĞAÇLARA YAKIN YÜRÜMEYİN

Herkes için Acil Sağlık Derneği Başkanı Ülkümen Rodoplu, yüksek şiddetli fırtınalarda basit tedbirlerle tehlikeden korunulabileceğini söyledi. Önce ilk yardım çantasının kontrol edilmesini isteyen Rodoplu, şu tavsiyelerde bulundu:

∂ Yardım yetişene kadar yapılacak basit ilk yardım uygulamaları hayat kurtarır. Kasırga sırasında en sık görülen yaralanma kanama, kırık ve çıkıklardır.

∂ Evlerin balkonunda, bahçesinde yer alan merdiven, süs eşyası, saksı gibi cam kırıklarına yol açabilecek eşyalar kaldırılmalı.

∂ Araçlar garaja park edilmeli; ağaç, çit ve duvarlarından uzak yerde bulundurulmalı.

∂ Mümkün olduğunca kapalı alanlarda beklemek daha güvenlidir. Kasırga başladığında açık alanda isek korunaklı bir alana sığınmak yaralanma riskini azaltır.

∂ Kapı ve pencereler sıkıca kapatılarak açık alana, bahçe veya balkona çıkılmamalı.

∂ Tellerin kopma tehlikesine karşı elektrik sistemi ana şalterden kapatılmalı. Aynı şekilde doğalgaz ve su vanası da...

∂ Cam bulunmayan kapalı bir odada kasırganın geçmesi beklenmeli. Pencereyle kapılardan uzak durulmalı.

∂ Dışarı çıkmak zorunda kalanlar bina ve ağaçlara yakın yerde yürümemeli.

∂ Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.

∂ İçerideki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.

∂ Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.

İSTANBUL İÇİN BÜYÜK BİR RİSK GÖZÜKMÜYOR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, “Tropik fırtınanın Akdeniz’de meydana gelmesinin sebebi yüksek deniz suyu sıcaklığı. Deniz suyu sıcaklığının 26 derecenin üzerine çıktığı, yazdan kışa geçildiği dönemlerde görülüyor” diye konuştu. Adil Tek, Türkiye için de şu değerlendirmede bulundu: Bizde de pazar günü akşam saatlerinde güney kesimleri etkileme ihtimali var. Rüzgârın şiddeti biraz daha azalmış olacak. Kuvvetli yağış ihtimali ise daha yüksek. İstanbul için büyük bir risk gözükmüyor. Daha çok Güney Ege ve Antalya’nın batısında görülecek. Pazartesi günü de etkisi azalacak.