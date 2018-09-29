Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçük bir kayıkla arkadaşının çocuğu Mustafa Salih Tümen'i de alarak denize açılan Hasan Kulbay, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta kayığın alabora olmasıyla Mustafa ile birlikte suya düştü. İddiaya göre, kayık alabora olduktan sonra yanındaki çocuğu omuzuna alarak kurtarmaya çalışan Hasan Kulbay, çok miktarda su yuttu. Çevredekilerin olayı görmesiyle kıyıda bulunan Kulbayın arkadaşları ve çevre işletmelerde çalışanlar kayıklarla denize açılarak Kulbay ve çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Denizden çıkarılan Kulbaya ilk müdahale olay yerinde bulunan bir hemşire tarafından yapıldı. Çağırılan sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kulbay, yaşamını yitirirken küçük Salih Tümenin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Kulbayın, Mustafa Salih Tümenin babası ve bir grup arkadaşıyla birlikte hafta sonu gezisi için Balıkesirin Gönen ilçesinden Düzler mevkiine geldikleri öğrenildi. Kulbay'ın evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.