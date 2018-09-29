Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 19.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyreden Alper Tunga Gül idaresindeki 06 PTM 59 plakalı tır, kavşağa geldiğinde kırmızı ışığın yanmasından dolayı yavaşladı.

Tırın yavaşlamasını sonradan fark eden Mustafa Okumuş idaresindeki 45 K 0720 plakalı araç ile aynı yönde seyreden Mehmet Oğuz idaresindeki 35 YAN 83 plakalı araç çarpıştı. Kazada 35 YAN 83 plakalı araçta bulunan sürücü Mehmet Oğuz (55) ile Ayşe Oğuz (19), Ahmet Buğra Oğuz (9) ve Aynur Oğuz (45) yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara karayolunun Uşak istikametinde bir şerit kısa süreliğine trafiğe kapalı kaldı.