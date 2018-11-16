Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul - Mersin seferini yapan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 FS 727 plakalı yolcu otobüsü, TEM yolunun Tarsus yakınlarındaki Damlama mevkiinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 25 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı yolculardan 2'si araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Sıkışan yolcular ise ekiplerirn çalışması sonucu kurtarıldı. Trafik akışının tek şeride düştüğü bölgedeki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.