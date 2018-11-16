Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar yağışı ve buzlanma Konya Antalya Karayolunda sürücülere zor anlar yaşatırken, çekici türü araçlar ile zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmedi. Özellikle Seydişehir’den sonra 10. kilometreden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç yolda kalırken, 1825 rakımlı Alacabel Mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için sürekli kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolda kalan araçları iten vatandaşlara ise Bölge Trafik ekipleri de yardım ederken, bir çok sürücü ise yollarına zincir takarak devam edebildi.

Öte yandan Türkiye'nin doğu bölgesi için yapılan açıklamada;"Havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağmur ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgarların yağış anında güneybatılı yönlerden kuvvetli saatte 30-60 kilometre hızla eseceği tahmin edilmektedir"denildi.

Uyarıda da bulunan merkezin açıklamasında," Yer yer kuvvetli yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma,sis ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"ifadelerinde yer verildi.