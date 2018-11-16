İstanbul'un Şirinevler ilçesinde bir AVM'de yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine yönlendirildiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yükselen yoğun duman nedeniyle D-100'de trafikte aksama yaşandı.
Şirinevler'de bir AVM'de yangın çıktı! Olay yerine ekipler sevk edildi
16.11.2018 - 15:48 | Son Güncelleme: 16.11.2018 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Şirinevler'de bir AVM'de yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Etiketler : şirinevler yangın,
589014 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/589014.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER