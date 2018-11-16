Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Şirinevler ilçesinde bir AVM'de yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine yönlendirildiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yükselen yoğun duman nedeniyle D-100'de trafikte aksama yaşandı.