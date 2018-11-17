Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde Ankara Yenimahalle ilçesindeki Kardelen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2039. Cadde’de ikamet eden emekli astsubay Uğur Güleçyüz, oğulları İ.G.’nin de evde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle eşi Songül Güleçyüz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle gözü dönen Uğur Güleçyüz, silahını çekerek eşine ateş etmeye başladı. Eşine kurşunlar yağdıran Uğur Güleçyüz silahı bu sefer kendine çevirip ateş ederek intihar etti.



KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Güleçyüz çiftinin oğullarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayın yaşandığı eve kimsenin girmesine izin vermedi. Acı haberi alan Songül Güleçyüz'ün kardeşi, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Acılı kadın, tedavi edilmek üzere ambulansa alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



'OĞLUNA POLİSİ ARA' DEMİŞ

Ankara'da eşi Songül Güleçyüz'ü öldürdükten sonra intihar eden emekli astsubay Uğur Güleçyüz'ün son günlerde eşi ile sık sık tartıştığı belirtildi. Bugün sabah yine yatak odasında eşi ile tartışan Uğur Güleçyüz, daha sonra Songül Güleçyüz'ü tabancayla ateş açarak öldürdü. Silah sesini duyan oğulları 20 yaşındaki İ.G., odaya girdiğinde annnesinin cansız bedeni ile karşılaştı. Baba Güleçyüz, elindeki silahı oğluna doğrultarak, "Kendimi öldüremedim, seni öldürürüm. Git polisi ara, 'annem öldü' diye ihbarda bulun" dedi. İ.G. odadan çıkınca kapıyı kilitleyen baba Uğur Güleçyüz, başına ateş ederek intihar etti.