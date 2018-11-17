Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin Develi ilçesinde hizmete giren ambalaj atığı toplama fabrikasının açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda tüm dünyanın ana gündem maddelerinin arasında "çevre" konusunun yer aldığını belirtti.

Eskiye kıyasla insanların tüketiminin ve buna bağlı olarak üretimin arttığını anlatan Özhaseki, insanoğlunun hırslarıyla, aşırı tüketim ve israfla doğanın dengesini bozduğunu ifade etti.

Özhaseki, dengeler bozulunca çeşitli felaketlerin ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"İklimin bozulması, suların çekilmesi, seller, kuraklık, aşırı ısınma bunun gibi birçok tehdit bu bozulmalardan dolayı karşımıza çıkıyor. Yani insanoğlunun hoyratlığından, dengeyi bozmasından geliyor. Dışarıya attığımız atıkları artık çevreye zarar vermeden bertaraf etmeliyiz. Ortalığa attığımız bir cikletin doğada erimesinin süresi onlarca yıl, cam, plastik ise yüzlerce yıl. Bugün açılışını yaptığımız gibi tesisleri yaparak önce evlerimizde çöplerimizi ayrıştırmalıyız, cam, pil, kağıt hepsi ayrı bir yere konmalı. Belediyelerimiz de bunları ayrıştırıp bir ekonomik değer olarak ülkemize kazandırmalı. Yurt dışından binlerce ton kirli kağıt ithal ediyoruz. Bizim kağıtlarımız ne oluyor, onları kavun, karpuz, yiyecek çöplerinin arasına attığımız için gidiyor. Halbuki atık kağıtları ayrı koysak, yurt dışından binlerce ton kirli kağıt ithal etmeyeceğiz. Bu imkan varken sadece bizim özensizliğimiz ve dikkatsizliğimiz yüzünden kirli kağıt için milyonlarca dolar dışarıya veriyoruz."



Çöp dağındaki patlama

Bir ilçede böyle bir tesis kurulduğu için Allah'a şükrettiğini aktaran Özhaseki, zamanında İstanbul'da bu tarz tesisler kurulmadığı için çöp dağlarında meydana gelen patlamada birçok insanın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Özhaseki, "Patlamalar neticesinde 40 kadar kardeşimiz inşallah şehit olmuştur. Öldüler demeye dilimiz varmıyor, günahsız, masum insanlar çünkü. Buna sebebiyet veren bizim CHP zihniyeti. Niye çünkü işleri güçleri ideolojik belediyecilik, partizanlık. Şükür 1994 yılında İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ve Anadolu'da pek çok yerde hizmet belediyeciliğinin kapısı açılmıştır. Diline, ırkına, partisine, mezhebine bakmadan herkese eşit davranarak hizmet belediyeciliğini başlattık. Sonra da sosyal belediyecilik geldi arkasından. Biz bunları yapınca şimdi onlar da bizi taklit ediyor. Ramazanlar da fakir evlerine gidiyorlar, ayakkabılarıyla da girseler sonra ayıp olur diye çıkarıyorlar. Artık bizi taklit ediyorlar, çok şükür demek ki doğru yoldayız." diye konuştu.



"Sıfır Atık Projesi"

Özhaseki, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen "Sıfır Atık Projesine" de değinerek, projenin kendi bakanlığı döneminde başladığını kaydetti.

"Bundan sonra tüm Türkiye'de 'Sıfır Atık Projesine' geçiyoruz" diyen Özhaseki, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz bunu Bakanlık'ta başlattık. Bakanlığımızda 3-4 bin insan var ancak çöp kamyonu bize uğramıyor. Atıkları kutularda ayrıştırıyoruz, yemek atıklarını da gübreye dönüştürüyoruz. Bu gübreyi vatandaşa dağıtıyoruz, toprakta kullanıyorlar. Binlerce ağaç kesimden kurtuldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu başladı, Meclis'te başladı, Bakanlıklarda başladı. Ankara'da kamu kurumları da bu yılın sonuna kadar tahminimce geçer. Bunun bu ilçelerimize kadar yayılmasını temenni ediyorum."

Konuşmanın ardından Özhaseki'ye Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar tarafından dokuma kilim hediye edildi.