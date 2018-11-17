Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile il genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 967 adet ecstasy hap, 81,12 gram kubar esrar, 32,53 gram eroin maddesi, 14,95 gram toz esrar, 7,20 gram kokain maddesi ve 6 adet skunk ele geçirildi. Olaylarla ilgili 18 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. 8 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Mardin'de uyuşturucu operasyonu, 8 kişi tutuklandı
17.11.2018 - 14:54 | Son Güncelleme: 17.11.2018 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'de yapılan çalışmalarda uyuşturucu sattıkları tespit edilen 18 kişiden 8’i tutuklandı.
Etiketler : mardin,haberler,uyuşturucu,
589157 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/589157.aspx
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