Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Emre Aras'ın kullandığı 59 PG 992 plakalı, engelli öğrencileri taşıyan minibüs, Tekirdağ-İstanbul Karayolu Türkgücü Mahallesi yakınlarında, yol kenarında çalışma yaptığı belirtilen Oktay Poyraz yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.