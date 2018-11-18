Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bartın’da kullandıkları sosyal paylaşım sitelerinde ellerinde silahla fotoğraf çektiren ve otomobilleri ile gezerken çektikleri silahla havaya ateş etme görüntülerini sosyal medyada paylaşan şahıslarla ilgili gelen şikayetlerin ardından çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalarda söz konusu sosyal medyalara görüntüleri yükleyen şahısların G.K ve T.K oldukları belirledi. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan iznin ardından şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyen ekipler, 11 adet mermi, 13 adet av fişeği, 44 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi ele geçildi. Ekipler ayrıca G.K.’ya ait iş yerinde de Extacy diye adlandırılan uyuşturucu haplar ele geçirdi. Zanlılar adli işlemler için Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.