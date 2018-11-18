Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya,  Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar  havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 1 ila 2 derece civarında artacağı tahmin edilen 5  ilde, rüzgarın ise kuzeybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi  öngörülüyor. Söz konusu illerde, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve  pus beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve  vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.