Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bandırma’nın Paşabayır Mahallesi’nde ikamet eden, On Yedi Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksek Okulu’nda Yerel Yönetimler Bölümü son sınıf öğrencisi genç, muhtar adayı oldu. Eğitimine devam eden 20 yaşındaki İsmail Ömür Aşık, mahallesinde vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Seçim çalışmalarına esnafları ve mahallesinde ikamet eden vatandaşları gezip, vaatlerini anlatmakla başlayan Aşık, "Fatih Sultan Mehmet 17 yaşında tahta geçti. 21 yaşında İstanbul’u fethetti. Biz niye muhtar adayı olmayalım" dedi.

Aşık: "Mahallemi seviyorum"

Aynı zamanda üniversite öğrencisi olan İsmail Ömür Aşık yerel seçimlerde muhtar adayı olması ile ilgili İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Aşık, "31 Mart yerel seçimlerinde gençlerin de siyaset sahnesinde olduğunu göstermek amacıyla ve kendime olan inancımla Paşabayır Mahallesi Muhtar adayı oldum. Projelerim yaşlılar ve gençler olarak iki kategoride olacak. Mahallemin sorunlarını biliyorum. Projelerimi önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Ben mahalleme hizmet etmek istiyorum. Bana bazı söylemler geldi. Bu işi parası için yapacağıma yönelik. Asla ben bu işe parası için talip değilim. Mahallemi seviyorum" dedi.



Mahallede esnaflık yapan Ahmet Çetin de genç muhtar adayına destek verdiklerini ifade ederek, "Mahallemizin delikanlısı. Faal bir genç. Aynı zamanda spor hakemi. Yerel Yönetimler bölümünde okuyor. İnşallah mahallemiz sahip çıkar. Başarılı olur. Geçtiğimiz günlerde vefat eden muhtarımız gibi çalışkan biri olsun o bize yeter" dedi. Mahallede esnaflık yapan Murat Coşkun ise "Genç muhtar adayımız var. İş yapacağını düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Muhtarın yapması gereken görevler nelerse onları yapsın yeter. Sözde kalmasın. Sevdiğimiz bir mahalle gencimiz" şeklinde konuştu.