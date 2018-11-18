Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu teröristlerce önümüzdeki günlerde eylemlerde kullanılmak üzere Başkale ilçesi Aşağı Çaldıran Mahallesi Akal mezrası kırsalına el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat gömüldüğüne dair duyarlı vatandaşlardan ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı, 16 Kasım günü Şehit Uzman Jandarma 1. Kademeli Çavuş Kerem Aydın Operasyonunu icra etti. Operasyon sonucunda 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet piknik tüpü ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 adet uyku tulumu, 1 adet sırt çantası, 2 takım terörist kıyafeti ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.