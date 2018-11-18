Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören içerideki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirirken, içerideki 3’ü çocuk, 5’i kadın toplam 8 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürmek, diğer yandan da dumandan etkilenen vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla içeride bulunan vatandaşlar kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan dumandan etkilenen vatandaşlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.



İtfaiye ekipleri tarafından kısa süre sonra kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü. Yangında alışveriş merkezinde büyük ölçüde maddi hasar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.