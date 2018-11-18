Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Haziran tarihinde Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Ayhan Bozgeyik (32), babası Mehmet ve kardeşi Tuncay ile birlikte bayram ziyaretleri için markette alışveriş etmek için evden çıkmıştı. Barak Mahallesi'nde babası ve kardeşiyle birlikte yürüyen Ayhan Bozgeyik, markete geldikleri sırada ayağı tökezleyerek yere yığılmıştı. Yüzüstü yere düşen Bozgeyik, babası ve kardeşi tarafından ayağa kaldırılmaya çalışılmış, böbrek taşı nedeniyle daha önce şiddetli ağrılar çeken Ayhan Bozgeyik'in yine sancıları nedeniyle yere yığıldığını tahmin eden baba Mehmet ve kardeşi Tuncay, tüm çabalarına rağmen Ahmet Bozgeyik'i ayağa kaldıramamıştı. Oğlunun kafasındaki kanamayı fark eden baba Mehmet Bozgeyik, 112 sağlık ekiplerini arayarak da yardım istemişti. Bozgeyik, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılıp, burada yapılan müdahalenin ardından Bozgeyik'in kafatasından çekilen röntgende mermi çekirdeği görülmüştü.

5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ayhan Bozgeyik, 5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yeşilkent morgundan alınan cenaze defnedilmek üzere Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin Çatalçam köyüne götürüldü.

Yere yığılma anı güvenlik kameralarına yansımıştı

Bozgeyik'in yere yığılma anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken genç adamın kafasından maganda kurşunuyla vurulduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, polis ekipleri de olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısları arama çalışmalarını sürdürmüştü.