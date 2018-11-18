Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Yayladağı ilçesinin Avcılar Çeşmesi ve Gümrük mevkisinde meydana geldi. Sinan Coşkun'un kullandığı kamyonun freni patladı. Kontrolü kaybolan kamyon, önce seyir halindeki otomobile çarparken daha sonra da 4 kilometre ilerledikten sonra Gümrük mevkisindeki tarlaya uçtu. Devrildikten sonra küçük çaplı yangın çıkan kamyonun arkasında bulunan tuğlalar da tarlada çalışan 2 Suriyelinin üzerine düştü. İsimlerine öğrenilemeyen Suriyelilerden biri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer Suriyelinin kolunda ve ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kazada kamyon şoförü Coşkun ve yanındaki kimliği belirsiz Suriyeli bir kişi sıkıştıkları yerden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve ilk yardım ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar Hatay Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.