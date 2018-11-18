Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sinan Coşkun idaresindeki 46 HV 657 plakalı tuğla yüklü kamyon, Antakya-Yayladağı kara yolu Avcılar Çeşmesi mevkisinde freni patlayınca 31 MY 107 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü Coşkun ile kimliği belirlenemeyen iki kişi araç içinde sıkıştı. Araçta sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Öte yandan, tarlaya devrilen kamyondaki tuğlaların savrulması sonucu tarlada bulunan Müna Hamiş ve Sabah Hamiş adlı 2 Suriyeli yaralandı. Olayda yaralanan 4 kişi ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.