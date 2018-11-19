Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 VYY plakalı otomobil, Öküşne mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.A, S.K, A.Ö. ve M.Ö, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Zonguldak'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
19.11.2018 - 01:40 | Son Güncelleme: 19.11.2018 - 01:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Etiketler : zonguldak,zonguldak kaza,trafik kazası,
589332 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/589332.aspx
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