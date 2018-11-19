Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 VYY plakalı otomobil, Öküşne mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.A, S.K, A.Ö. ve M.Ö, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.