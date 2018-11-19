Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan Çadır Günlerinde pek çok ürün maliyetine hatta zararına satılacak. Çadır Günleri Atasay’ın Yenibosna’daki fabrikasının yanı sıra Viaport Asia AVM, Bağdat Caddesi’ndeki çadırlarla Atasay’ın tüm mağazalarında olacak. Fiyatlar 170 TL’den başlayacak. Pırlanta yüzükler, kolye, küpe ve bilezikler satışta olacak. Fiyatı 3.990 lira olan bir kolye, 1.990 liraya satışa çıkarılırken, 6 bin 900 liralık bir bilekliğin çadır fiyatı 4 bin 490 lira olacak. 1.060 liralık küpe 560 liraya, 690 liralık yüzük 330 liraya, 1.420 liralık kolye 640 liraya, 3 bin 180 lira olan 7 taşlı yüzük 1.250 liraya satışa çıkacak. Ayrıca “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” çerçevesinde indirimli fiyatlar üzerinden yüzde 10 indirim daha yapılacak.