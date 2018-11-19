Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye Türkmenleri; Suriye Türkmen Meclisi’nin önderliğinde Suriye’nin Çobanbey Kenti’nde bir sancak kongresi topladı.

Kongreye Halep, İdlib, Bayır-Bucak, Rakka, Hama, Humus, Tartus, Dera, Golan ve Şam Türkmenlerini temsil eden iki yüz elli civarında delege katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma yaptı. Sonrasında ise Suriye’nin çeşitli bölgelerinden delegeler söz aldılar. Açılış konuşmasına Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek başlayan Cuma; Milletimiz bizden bir talepte bulundu, çeşitli sancaklar kullandıklarını ve artık tek bir sancak altında toplanmak istediklerini söyledi, biz de bugün bu isteği demokratik bir şekilde yerine getiriyoruz dedi. Gerçekleştirilecek demokratik seçim sonrasında kabul edilen sancağı tüm Türkmenlerin başının üzerinde taşıması gerektiğini söyleyen Cuma, delegelerin demokratik seçimine saygı duyacağız; insan haklarına saygı gösteren, demokratik bir toplum olarak sancağımızla Özgür Suriye’de Arap ve Kürt kardeşlerimizle beraber hür ve müreffeh bir şekilde yaşayacağız dedi.

Kongreye Suriye Türkmen Meclisi üyeleri; Suriye Türkmen Toplumu’nun kanaat önderleri; Suriye Türkmen Askeri Grup Komutanları, Türkmen Sivil Toplum örgütü liderleri ve Suriye’nin Türkmen yerleşimlerinden temsilciler katıldılar. Özellikle Türkmen Dağı’ndan gelen askeri komutanlar ve sivil toplum örgütü liderleri kongrede büyük ilgi gördüler.

Önerilen dokuz sancak arasından yapılan oylamada ezici çoğunlukla seçilen sancak Suriye Türkmenlerinin sancağı olarak göndere çekildi. Sancaktaki mavi renk Türklüğü, kırmızı renk şehit kanlarını, beyaz renk ise evrensel insani değerleri simgeliyor. Sancaktaki hilal ve yıldız ise İslamiyet’i remzediyor.

Bölgedeki huzur ve güvenliğin işareti olan bu kongrenin ardından Türkiye’den bölgeye geri dönüşlerin de artması bekleniyor.