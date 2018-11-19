Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Üçevler bölgesinde 5 çoban, 200 küçükbaş hayvanla yayladan dönerken kar ve tipi yüzünden kapanan yolda mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine 2 bin 600 rakımlı bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 5 iş makinesiyle yol açma çalışması başlattı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgede 8 saat süren çalışmayla yaylaya ulaşan ekipler, besicilerin sürüleriyle yola devam etmesini sağladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, son günlerde etkili olan kar ve tipinin hayatı olumsuz etkilediğini söyledi. Bölgede nöbetçi ekipler bulundurduklarına değinen Yentür, "Kış başladı, havalar soğudu. Yaylalardan hayvanlarını yürüterek getiren vatandaşların sıkıntı yaşamaması için Özel İdare olarak bütün tedbirlerimizi aldık." dedi.