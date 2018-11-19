Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğuştan büyüme ve zeka geriliği bulunan Adıyamanlı 22 yaşındaki Sena Tırpan’ın isteğini kırmayan ailesi kızlarına özel düğün töreni yaparak, kızlarını mutlu etti. Baba Mehmet ve Anne Müzeyyen Tırpan’a sürekli “Ben ne zaman gelin olacağım”, “Ben ne zaman gelinlik giyeceğim” diyen Sena Tırpan’ın bu isteğini ailesi karşılıksız bırakmadı.

Önce kuaföre götürülerek saç bakımı yapılan ve gelinlik giydirilen Sena Tırpan, gelin arabasıyla evine geldi. Burada komşular ve akrabaların katılımı ile kına gecesi düzenlendi. Daha sonra ise genç kız için düğün töreni düzenlendi. Sena Tırpan, çalan oyun havasıyla birlikte büyük bir keyifle oynadı. Bir ara oynamaya ara veren Sena Tırpan, ‘Damat ne zaman gelecek’ diyerek ailesini ve misafirleri kahkahaya boğdu.



Babası tarafından tek taş yüzük alınan Sena Tırpan, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Baba Mehmet Tırpan ise, “Sena uzun yıllardan beri ‘Niçin ben gelinlik giymiyorum?’, ‘Niçin benim düğünüm yapılmıyor?’, ‘Baba ne zaman benim düğünüm olacak?’ diye ısrarla soruyordu bizde bu manada Sena mutlu olsun, aynı hisleri, aynı duyguları tatsın diye böyle aramızda düğün yaptık ve Sena’yı gelin ettik” dedi. Anne Müzeyyen Tırpan da çok mutlu olduklarını ifade etti.