Kadıköy'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü.
1 METRELİK BETONA GÖMÜLDÜLER
Çevresinde önlem alınmadığı belirtilen kurumamış betona basan 2 kadın yaklaşık 1 metre çukura gömüldü. Kadınları çevredekiler kurtardı.
BAŞA DÖN
Kadıköy'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü.
1 METRELİK BETONA GÖMÜLDÜLER
Çevresinde önlem alınmadığı belirtilen kurumamış betona basan 2 kadın yaklaşık 1 metre çukura gömüldü. Kadınları çevredekiler kurtardı.
Etiketler : kadıköy,yol çalışması,beton,