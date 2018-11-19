Kadıköy'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü.

1 METRELİK BETONA GÖMÜLDÜLER

Çevresinde önlem alınmadığı belirtilen kurumamış betona basan 2 kadın yaklaşık 1 metre çukura gömüldü. Kadınları çevredekiler kurtardı.