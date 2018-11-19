Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alaplı'da, pat pat olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza esnasında pat pat aracın sağ arka tarafında otomobil lastiğinin takılı olduğu görüldü. Kaza , Alaplı TOKİ Konutları mevkisinde meydana geldi. Okçular Köyünden Alaplı istikametine giden İbrahim K. idaresindeki pat patın kontrolünü kaybedince araç devrildi. Pat Pat'ın devrilmesiyle üzerinden yola doğru savrulan İbrahim K. ile 4 yaşındaki Görkem A. yaralandılar. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 2 kişiye ilk müdahalede bulundu. Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.