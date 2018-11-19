Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Orhaniye Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde Kadir isimli şahıs ile Savaş M. ve Ahmet Cemal U. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Kadir isimli şahsın silahla ateş ettiği Savaş M. ve Ahmet Cemal U. yaralandı. Yaralılardan Savaş M. olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, yaralı halde evine kaçan Ahmet Cemal U. da polise haber vermesinin ardından eve gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olayı gerçekleştirdikten sonra firar eden şahısta polisleri arayarak yerini söylediği öğrenildi. Şahıs Bursa - Ankara yolunda bir petrol istasyonunda olduğunu söylemesi üzerine ekipler şahsı gözaltına aldı.