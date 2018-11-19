Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçede denetimlerini sürdüren Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimler sırasında ilçe girişinde durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Yolcuları ve çantalarında arama yapan ekipler, M.Y. isimli şahsa ait çantada 300 gram esrar ele geçirdi.Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

