Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Oltu ilçe merkezi Atatürk Caddesi Karabulut Sokak'ta, Özgür Karabulut’a ait evin doğal gaz bağlantısı yapılırken bir anda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı patlamada evin duvarı yıkılırken, camlar kırıldı, çevredeki araçlar zarar gördü. Yaralılar ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.