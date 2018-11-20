Alınan bilgiye göre, Oltu ilçe merkezi Atatürk Caddesi Karabulut Sokak'ta, Özgür Karabulut’a ait evin doğal gaz bağlantısı yapılırken bir anda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı patlamada evin duvarı yıkılırken, camlar kırıldı, çevredeki araçlar zarar gördü. Yaralılar ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Oltu’da doğal gaz patlaması: 3 yaralı
20.11.2018 - 00:07 | Son Güncelleme: 20.11.2018 - 00:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’un Oltu ilçesinde bir evde doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalar ve araçlar da hasar gördü.
Etiketler : Erzurum,doğal gaz patlaması,
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