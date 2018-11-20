Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boş bir alanda düzenlenen dağıtım programına İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Sağlam, proje kapsamında 2018’de Kozluk’ta uygulanan 45 projenin sonuncusu olan 12 çiftçiye 408 küçükbaş hayvanın dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu projeler sayesinde çiftçilere istihdam sağlandığını, bu projelerin amacına ulaşması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak gerekli rehberlik ve denetim çalışmalarının yapılacağını anlatan Sağlam, Kozluk’ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için her zaman çiftçilerin yanında olacaklarını ifade etti.