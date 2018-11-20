Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ankara arasında en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında sis sürücülere zor anar yaşatıyor. Bolu Dağı Tünelinin Ankara istikametine bakım çalışması nedeniyle kapalı olması nedeniyle sürücüler D/100 karayolu Bolu Dağından geçmek zorunda kalıyorlar. Sisin etkili olduğu yolda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken sürücüler ilerlemekte zorlanıyorlar. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor.

Yetkililer sürücülerin dikkatli seyretmeleri ve yakın takip yapmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.