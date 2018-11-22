Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yakınında karşı yönden gelen Mücahit Böküş idaresindeki 02 FU 108 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Böküş ağır yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Bu arada polis ekipleri, kazaya karışan otomobil sürücüsünü yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
Olay anı mahallede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.