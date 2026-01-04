Anadolu Ajansı • Diyarbakır
Diyarbakır'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 12 kişi yaralandı
Diyarbakır'da karşı şeride geçen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da B.G. idaresindeki hafif ticari araç, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Toprakevler mevkisinde kontrolden çıkarak, refüje çarptı.
12 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç, karşı yönden gelen İ.T.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
